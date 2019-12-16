آل سعيد يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع وكالات فانا

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان في مسقط اليوم، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالضيوف، مؤكداً حرص سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد على دعم العمل العربي المشترك تجسيداً للتعاون المنشود بين كافة دول المنطقة.

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وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربية، مؤكداً أهمية اضطلاع الإعلام العربي بدوره في التوعية المجتمعية والنقل الصادق للأخبار وتحري الدقة لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف التأثير السلبي على الشعوب، وضرورة تضافر الجهود العربية وتسخير الإعلام للتواصل والتفاهم وبناء الثقة بين الدول.

من جانبهم، أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، منوهين بالدور البناء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة الإعلام العربي.

ورفعوا الشكر والتقدير لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مشيدين بما تحقق على أرض السلطنة بقيادة جلالته من إنجازات متعددة في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، والمدير العام رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي.