عُمان رئيسًا لاتحاد وكالات أنباء فانا والمملكة والكويت نائبين

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - واس

اختتمت في العاصمة العمانية مسقط اليوم أعمال المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” الذي عقد تحت رعاية وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني.

وبحث المؤتمر على مدى يومين عدداً من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الاتحاد.

ورفعت الجمعية العمومية للاتحاد الشكر والتقدير والعرفان لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ولمعالي وزير الإعلام العماني لاستضافة السلطنة لاجتماعات المؤتمر، كما قدمت الشكر للمدير العام لوكالة الأنباء العمانية الدكتور محمد العريمي على حسن الاستضافة وكرم الضيافة وحسن إدارته لجلسات المؤتمر.

كما قدمت الجمعية الشكر لمعالي الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح على حسن إدارته للاتحاد خلال فترة رئاسته للاتحاد لفترتين سابقتين.

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وهنأت الجمعية وكالة الأنباء المغربية لاختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء السابع عام 2022م.

وأصدرت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في نهاية المؤتمر عدداً من القرارات من بينها، انتخاب وكالة الأنباء العمانية رئيساً للاتحاد لمدة سنتين، وانتخاب وكالة الأنباء السعودية نائباً أولاً، ووكالة الأنباء الكويتية نائباً ثانياً، كما تم انتخاب هيئة الأمانة العامة من كل من وكالة الأنباء العمانية ووكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ووكالة أنباء تونس أفريقيا ووكالة الأنباء الأردنية ووكالة السودان للأنباء.

وقد فازت وكالة الأنباء السعودية “واس” بجائزة أحسن صورة للمصور علي بن محمد بن ظافر الشهري بمسابقة الاتحاد لعام 2019م، فيما فازت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” بجائزة أحسن تقرير بمسابقة الاتحاد لعام 2019م.

كما تم تشكيل لجنة مكونة من رئاسة الاتحاد والأمانة العامة ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الأردنية لإعادة دراسة النظام الأساسي للاتحاد وعرضها خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة منتصف عام 2020م، وحث جميع الأعضاء على تزويد الأمانة العامة بالتقارير (الاقتصادي والثقافي والسياحي والخدمة الإعلامية النسوية).

وأشادت الجمعية العامة بنجاح ندوة الصحفيات العاملات في وكالات الأنباء العربية التي استضافتها وكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض يومي 27 و 28 نوفمبر 2019م داعية إلى تكرار عقد مثل هذه الندوات وحث وكالات الأنباء على المشاركة فيها.

كما تم إقرار الحساب الختامي للاتحاد لعام 2019م، وكذلك إقرار الميزانية العامة للاتحاد لعام 2020م.

وتضمنت قرارات الجمعية أيضاً عدداً من القرارات الخاصة بالمشاركة في الاجتماعات الدولية والتعاون مع الاتحادات والمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

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