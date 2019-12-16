محمد بن مسعود - الدمام - 16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 05:55 PM في أحد الملاعب الزراعية إصابة سيدتين نتيجة انقلاب مركبتهما بـمخطط "بني سار" في الباحة إصابة سيدتين نتيجة انقلاب مركبتهما بـمخطط "بني سار" في الباحة باشرت الجهات الأمنية، مساء الاثنين، حادث سير تعرضت له سيدتان بعد سقوط مركبتهما في أحد الملاعب الزراعية في منطقة الباحة. Advertisements وبحسب المصادر فإن الحادث وقع في مخطط "بني سار"، وباشر مرور الباحة الحادث، فيما تعرضت السيدتان لإصابات. الكلمات المفتاحية ، إصابة سيدتين نتيجة انقلاب مركبتهما بـمخطط "بني سار" في الباحة ،

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