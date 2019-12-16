، وزارة المياه والزراعة بجازان تناقش مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف تدريب الشباب السعودي على المهارات اللازمة

اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، ونائبه المهندس عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع، الاثنين، مع منسق الموارد البشرية واللوجستيات في المعهد السعودي العالمي للتدريب البحري، محمد اليامي، ومدير تطوير الأعمال في المعهد، لؤي عجيب، والمنسق في المنطقة، المهندس عبدالوهاب مختار.

جاء ذلك، للتعاون في إقامة برنامج تدريبي، لعدد من شباب المنطقة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا لما تزخر به من سواحل غنية بمواهب متعددة في حرفة صيد الأسماك.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المساهمة ببرنامج التوطين ودعم وتنمية المناطق الريفية، من خلال مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك، إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وتستهدف تدريب الشباب السعودي على مهارات وتقنيات صيد الأسماك التقليدي والحديث.

وزارة المياه والزراعة بجازان الأسماك