- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، ونائبه المهندس عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع، الاثنين، مع منسق الموارد البشرية واللوجستيات في المعهد السعودي العالمي للتدريب البحري، محمد اليامي، ومدير تطوير الأعمال في المعهد، لؤي عجيب، والمنسق في المنطقة، المهندس عبدالوهاب مختار.
جاء ذلك، للتعاون في إقامة برنامج تدريبي، لعدد من شباب المنطقة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا لما تزخر به من سواحل غنية بمواهب متعددة في حرفة صيد الأسماك.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المساهمة ببرنامج التوطين ودعم وتنمية المناطق الريفية، من خلال مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك، إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وتستهدف تدريب الشباب السعودي على مهارات وتقنيات صيد الأسماك التقليدي والحديث.
وزارة المياه والزراعة بجازان الأسماك
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 05:47 PM
تستهدف تدريب الشباب السعودي على المهارات اللازمةوزارة المياه والزراعة بجازان تناقش مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك
اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، ونائبه المهندس عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع، الاثنين، مع منسق الموارد البشرية واللوجستيات في المعهد السعودي العالمي للتدريب البحري، محمد اليامي، ومدير تطوير الأعمال في المعهد، لؤي عجيب، والمنسق في المنطقة، المهندس عبدالوهاب مختار.
جاء ذلك، للتعاون في إقامة برنامج تدريبي، لعدد من شباب المنطقة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا لما تزخر به من سواحل غنية بمواهب متعددة في حرفة صيد الأسماك.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المساهمة ببرنامج التوطين ودعم وتنمية المناطق الريفية، من خلال مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك، إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وتستهدف تدريب الشباب السعودي على مهارات وتقنيات صيد الأسماك التقليدي والحديث.
، وزارة المياه والزراعة بجازان تناقش مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المياه والزراعة بجازان تناقش مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.