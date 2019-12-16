- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 4.875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1.829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11.803 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.
مركز الملك سلمان للإغاثة
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 05:46 PM
و1.829 حقيبة شتوية في عدة محافظات يمنيةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 4.875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1.829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11.803 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.