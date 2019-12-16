- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26.633 كرتوناً من التمور تزن 213 طناً و64 كيلوجراماً، و150 سلة غذائية تزن 11 طناً و100 كيلوجرام، و43 طناً و800 كيلوجرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.
وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
منفذ الوديعة اليمن
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 05:33 PM
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثةعبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26.633 كرتوناً من التمور تزن 213 طناً و64 كيلوجراماً، و150 سلة غذائية تزن 11 طناً و100 كيلوجرام، و43 طناً و800 كيلوجرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.
وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
، عبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر عبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.