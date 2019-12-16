، توقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقعت "المهيدب لخدمة المجتمع" ومستشفى فقيه التخصصي اتفاقية لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً"، لتكون الحديقة الأولى للمبادرة في جدة، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي في مقر مبنى الأمانة.
وأتت هذه الشراكة بمبادرة طرحها مستشفى فقيه التخصصي لخدمة المجتمع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه التحديد.
وقد وقع الاتفاقية عماد بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس أمناء "المهيدب" لخدمة المجتمع والدكتور مازن فقيه من مستشفى فقيه التخصصي.
وتعد حدائق "نلعب معاً" الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية كنموذج حي يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم.
وقال "فقيه": مستشفى فقيه التخصصي حريص على تعزيز وتفعيل هذا الدور الإنساني في خدمة المجتمع إيماناً منهم بهذه المبادرة.
من ناحيتها، قالت سارة المهيدب المدير التنفيذي في "المهيدب لخدمة المجتمع": لقد سعدنا بمبادرة "نلعب معاً" ونحن نتبنى استراتيجية تتمحور حول الاهتمام بالطفولة المبكرة بكل قضاياها ويعتبر أبناؤنا من ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية"، الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق رابع حدائق مبادرة "نلعب معًا" الجديدة في الرُبع الأول من عام 2020.
مستشفى فقيه التخصصي المهيدب لخدمة المجتمع مبادرة نلعب معاً جدة
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 05:25 PM
لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً".. والأولى في جدةتوقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي"
وقعت "المهيدب لخدمة المجتمع" ومستشفى فقيه التخصصي اتفاقية لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً"، لتكون الحديقة الأولى للمبادرة في جدة، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي في مقر مبنى الأمانة.
وأتت هذه الشراكة بمبادرة طرحها مستشفى فقيه التخصصي لخدمة المجتمع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه التحديد.
وقد وقع الاتفاقية عماد بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس أمناء "المهيدب" لخدمة المجتمع والدكتور مازن فقيه من مستشفى فقيه التخصصي.
وتعد حدائق "نلعب معاً" الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية كنموذج حي يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم.
وقال "فقيه": مستشفى فقيه التخصصي حريص على تعزيز وتفعيل هذا الدور الإنساني في خدمة المجتمع إيماناً منهم بهذه المبادرة.
من ناحيتها، قالت سارة المهيدب المدير التنفيذي في "المهيدب لخدمة المجتمع": لقد سعدنا بمبادرة "نلعب معاً" ونحن نتبنى استراتيجية تتمحور حول الاهتمام بالطفولة المبكرة بكل قضاياها ويعتبر أبناؤنا من ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية"، الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق رابع حدائق مبادرة "نلعب معًا" الجديدة في الرُبع الأول من عام 2020.
، توقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.