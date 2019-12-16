رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة التأكد من هوية المقيم من خلال منصة أبشر الإلكترونية للجوازات

أصبح الآن بإمكان المواطنين والوافدين الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية للجوازات، والتي عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على إطلاقها، لتسهيل سير العمليات الحكومية داخل حدود المملكة وتسهيل حياة المواطنين وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف المملكة لمنع حدوث المخالفات على أرضها، حتى يتمكن كل مواطن ووافد التعرف على تاريخ انتهاء صلاحية إقامته وموعد تجديدها، حتى لا يقع عرضة للمسائلة القانونية، أو تفرض عليه الغرامات.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441

عن طريقة بوابة أبشر الإلكترونية للجوازات، أصبح بالإمكان الآن التعرف على صلاحية الإقامة وكل ما يخصها بدون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت والذهاب إلى مكتب الجوازات، فأصبح بإمكانكم الاستعلام عن طريق موقع الإنترنت، كما يمكنكم تجديد الإقامة عن طريق الموقع كذلك، وتقوم بوابة أبشر بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى ومنها الاستعلام عن هوية الزائرين والمقيمين، والتعرف على المخالفات المرورية، والتعرف على العاملين الهاربين.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

كل ما عليكم فعله حتى يتثنى لكم التعرف على صلاحية الإقامة هو الدخول على منصة أبشر الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق الاسم وكلمة المرور، بعد ذلك اختيار أبشر للأفراد، واختيار قائمة الجوازات ثم الاستعلامات الإلكترونية، سوف تظهر مجموعة من البيانات التي يجب على المستعلم تعبئتها بدقة حتى يتمكن من الحصول على النتائج السليمة، ومن أهمها رقم الإقامة والرمز المرئي، وبمجرد النقر على زر العرض سوف تظهر جميع المعلومات.