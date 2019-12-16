إطلاق موقع سكني الإلكتروني للمواطنين السعوديين لتسهيل التقديم على الوحدات السكنية والتعرف على أسماء المستفيدين

قامت وزارة الإسكان بإطلاق موقع سكني الإلكتروني وذلك بالتعاون مع الصندوق العقاري السعودي، والذي صرحت بمجموعة كبيرة من التفاصيل حوله خلال مؤتمر صحفي رغبة من الوزارة في زيادة الخيارات السكنية أمام المواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية، لتلبي جميع رغباتهم السكنية، وقد تم إطلاق ذلك البرنامج في عام 2017 والذي يضم مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية في أغلب مدن المملكة، ليفيد عدد كبير من المواطنين من كل مكان على رض السعودية.

موقع سكني الإلكتروني 2019

قام موقع سكني بتوفير 280 ألف وحدة سكنية خلال عام 2017، وأكثر من 300 ألف وحدة في عام 208، أما في عام 2019 فقد تم الإعلان عن توافر 200 ألف وحدة بخيارات تمويلية جديدة جميع المستفيدين من صندق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، ويهدف المشروع إلى إنجاز 70 ألف وحدة في العام الحالي، مع العلم أنه بإمكان جميع المستفيدين الاستعلام عن أسمائهم من خلال الدخول على موقع سكني الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن وحدات سكني

تم إنشاء موقع سكني من خلال تعاون مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، متمثلاً في وزارة الإسكان والصندوق العقاري السعودي، مع مجموعة من المؤسسات التمويلية والبنوك والمطورين العقاريين، حتى يتم تسهيل حصول المواطن السعودي على مجموعة مختلفة من الحلول السكنية بطرق دفع ميسرة، حتى يتم زيادة نسبة تملك المواطنين المسجلين في البرنامج والحصول على سكن آمن بطرق سهلة وسريعة لمساعدة الشباب السعودي في مقتبل حياته.