شكرا لمتابعة خبر عن كراني: عدم الاستقرار يودع أجواء الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسحبها تودع أجواء الشرقية وتتجه إلى الشرق.
وأوضح « كراني » على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، وجود تحرك متسارع لعدم الاستقرار عن أجواء الشرقية بصورة مخالفة لجميع النماذج والتوقعات.
وقال في تغريدة له « ما يحدث اليوم لا يحدث غدًا، وما يُوضع على النماذج من أصباغ يحتاج لذوي إختصاص لدراسته وإعطاء نعم أولا؛ لأننا نعيش عالم علمي.. وليس فرضيات أو إدعاء للمعرفة.. العلم لله » .
كانت هذه تفاصيل خبر كراني: عدم الاستقرار يودع أجواء الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.