شكرا لمتابعة خبر عن شتاء طنطورة يفاجئ عشاق المغامرة والرفاهية بباقات شاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتيحت لزوار العلا فرصة ذهبية للتمتع بعظمة تاريخها العريق الذي بات واضحا في معالمها التراثية التي تقف شامخة على مر الزمن.

وامتد تراث العلا إلى 200 ألف عامًا متجذرًا في صخورها ورمالها وجبالها، حيث أضفيت أضواء نجوم سماء العلا مشهدًا سورياليًا على المشهد الجمالي الذي تبدو فيه المسارات المتقاطعة مع آثار الطرق القديمة التي سار عليها في وقت خلا لورانس العرب والتي توفر اليوم ملاذا آمنًا للنمر العربي العظيم.

وجسد المكان المثالي سحر السكون وجاذبيته، وستكون العلا خلال فصل الشتاء الحالي مسرحًا لنوع مختلف من الأنشطة الممتعة التي تجمع بين الصوت والحركة ونجوم الفنون والثقافة المرموقين وذلك في ظل عودة المهرجان الثقافي الأبرز على مستوى المنطقة ” شتاء طنطورة ” في موسمه الثاني وذلك بعد نجاح الدورة الأولى في الموسم المنصرم.

وتعتبر دورة شتاء طنطورة أكثر متعة وجاذبية للزوار، وبالتالي يمكن للعائلات، والأصدقاء، والأزواج والمسافرين بمفردهم زيارة شتاء طنطورة لمدة يوم واحد وذلك بدء من 300 ريال ليوم واحد بواسطة باقة “ بطريقتك ” التي تغطي النقل للزوار ضمن الموقع.

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