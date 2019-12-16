شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 318 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.

وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.

ومن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.

وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحتوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحتوي ألواناً صناعية (E102 – E122 – E129 – E110).

وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و 7 مستودعات ومراكز توزيع.

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