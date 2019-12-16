- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 318 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.
وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.
ومن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.
وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحتوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحتوي ألواناً صناعية (E102 – E122 – E129 – E110).
وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و 7 مستودعات ومراكز توزيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط 318 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.