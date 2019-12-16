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البحرين تستعد لتحويل مخالفات المسافرين الخليجيين إلى دولهم

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الرياض - علي القحطاني - تقترب الإدارة العامة للمرور في البحرين، من تحويل مخالفات المسافرين الخليجيين المرورية إلى الجهات المختصة في دولهم، بما فيهم مخالفات المواطنين السعوديين في البحرين.

وأوضح النقيب فايز أمين رئيس شعبة الإعلام والنشر بالمرور البحريني، أن إدارة المرور بدأت منذ 12 نوفمبر الماضي في تفعيل آلية الرصد بكاميرات المراقبة؛ لرصد مخالفات السرعة على جسر الملك فهد.

وأشار النقيب فايز، إلى أن ارتكاب بعض المواطنين السعوديين لمخالفات مرورية خلال تواجدهم في البحرين لا يستدعي منعهم من السفر لحين سدادها، ولكن سيتم تحويلها مستقبلًا إلى إدارة المرور في المملكة.

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