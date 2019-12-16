شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود في محطة قطار بأوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في صورة نادرة يعود تاريخها إلى ما قبل 84 عامًا، ظهر الملك سعود رحمه الله وهو يستقل القطار في أحد محطات القطار بأوروبا.

ونشر الحساب المختص بأخبار وتاريخ الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة للملك سعود أثناء تجوله بين المدن الأوروبية على متن القطار عام 1953م، عندما كان وليًا للعهد في ذلك الوقت.

Advertisements

وظهر الملك سعود في الصورة وهو يُشير بيده من نافذة القطار، ومن المرجح أن تكون هذه المحطة في العاصمة الفرنسية باريس.