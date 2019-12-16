اخبار السعوديه

صورة نادرة للملك سعود في محطة قطار بأوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود في محطة قطار بأوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في صورة نادرة يعود تاريخها إلى ما قبل 84 عامًا، ظهر الملك سعود رحمه الله وهو يستقل القطار في أحد محطات القطار بأوروبا.

ونشر الحساب المختص بأخبار وتاريخ الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة للملك سعود أثناء تجوله بين المدن الأوروبية على متن القطار عام 1953م، عندما كان وليًا للعهد في ذلك الوقت.

Advertisements

وظهر الملك سعود في الصورة وهو يُشير بيده من نافذة القطار، ومن المرجح أن تكون هذه المحطة في العاصمة الفرنسية باريس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك سعود في محطة قطار بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا