شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود في محطة قطار بأوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في صورة نادرة يعود تاريخها إلى ما قبل 84 عامًا، ظهر الملك سعود رحمه الله وهو يستقل القطار في أحد محطات القطار بأوروبا.
ونشر الحساب المختص بأخبار وتاريخ الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة للملك سعود أثناء تجوله بين المدن الأوروبية على متن القطار عام 1953م، عندما كان وليًا للعهد في ذلك الوقت.
وظهر الملك سعود في الصورة وهو يُشير بيده من نافذة القطار، ومن المرجح أن تكون هذه المحطة في العاصمة الفرنسية باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك سعود في محطة قطار بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.