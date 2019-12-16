شكرا لمتابعة خبر عن فيديو رائع لمسن يعبر عن فرحته بالأمطار في محافظة حريملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواعق التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل ، لأحد المسنين يعبر فيه عن فرحته بالأمطار التي هطلت اليوم (الإثنين) على محافظة حريملاء التابعة لمنطقة الرياض.

وظهر الرجل المسن في مقطع فيديو وهو يقف مبتهجاً قرب أحد الشلالات، التي تكونت بفعل الأمطار التي هطلت على المحافظة.

وكانت شهدت منطقة الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جرت معها السيول والشعاب في أجزاء متفرقة من المنطقة.