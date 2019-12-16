شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ”يني شفق” التركية : حرب عسكرية وشيكة بين تركيا ومصر والجيش التركي يبدأ زحفه باتجاه الحدود المصرية وهذا مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين عن اجراءات عسكرية لأنقرة في ليبيا من شأنها أن تصعد التوتر مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

وذكرت صحيفة "خبر ترك" أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا على غرار قطر، فيما بدأت بتجهيزاتها لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى طرابلس.

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صحيفة ”يني شفق” التركية : حرب عسكرية وشيكة بين تركيا ومصر والجيش التركي يبدأ زحفه باتجاه الحدود المصرية وهذا مايحدث

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ورجحت الصحيفة أن يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 شباط/ فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يني شفق" إن تركيا بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات حفتر على طرابلس.

ونقلت الصحيفة من مصادر عسكرية، أن الحكومة طلبت من القوات المسلحة التركية تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا.

وأكدت المصادر العسكرية أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة.

وذكرت أن طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراته، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني بليبيا.

ولفتت يني شفق، إلى أن التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج.

وكانت "يني شفق" أشارت إلى احتمالية أن يكون السراج قد تقدم بطلب رسمي خلال لقائه بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس لإرسال قوات تركية وبناء قواعد عسكرية في ليبيا بناء على اتفاق التعاون العسكري والأمني المبرم بين البلدين، إلى جانب اتفاق ترسيم الحدود البحرية.