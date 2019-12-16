شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أشهر على وفاته.. ابنة مرسي تفجر مفاجأة مزلزلة عن والدها وتكشف ‘‘أسرار العائلة‘‘ .. ومنهم ‘‘الخونة’’ الذين باعوهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الشيماء مرسي ابنة الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، عن صمتها، وشنت هجومًا عنيفًا على "أصحاب العمم" الذين وصفتهم بأنهم يبحثون لأنفسهم عن موضع قدم بين نعال الكبار.

وقالت ابنة الرئيس الراحل "مرسي" إن أسرتها ومن سلك مسلكهم اختاروا طريقًا لا يسلكه إلا العظماء والسادة ولن يهزمهم تضليل المضللين ودعوات المنافقين والمرجفين، حسب قولها.

وكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : "نحن قوم اخترنا طريقا ومن معنا من المخلصين لا يسلكه إلا العظماء والسادة لن يهزمنا تضليل المضلين ولا دعوات المنافقين والمرجفين ولن يزكمنا غبار التشويه والتثبيط من بعض الخانعين أصحاب العمم وحملة الشهادات الذين تخلوا عن مروءة الرجال وفهمهم ويبحثون لأنفسهم عن موضع قدم بين نعال الكبار".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أوضحت موقفها من قضية الحكم بعد سقوط "الانقلاب العسكري"، بأن "الشرعية عادت للشعب بوفاة الرئيس مرسي".

وأكدت الجماعة في بيان لها، نشرته قبل أيام،على موقفها السابق الذي أعلنته إثر وفاة الرئيس محمد مرسي بأن "الشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل في الشرعية".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، طلعت فهمي: "الشعب المصري منح الشرعية للرئيس الشهيد محمد مرسي عبر انتخابات حرة ونزيهة بشهادة العالم، وأنه باستشهاده تكون قد عادت للشعب صاحب الحق الأصيل فيها، يعطيها لمن شاء من أبنائه عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وأفادت بأن هذا التأكيد يأتي عقب "تجدد الحديث في قناة الجزيرة مباشر حول موقف الجماعة من قضية الحكم في مصر بعد سقوط الانقلاب العسكري".

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بعد 6 أشهر على وفاته.. ابنة مرسي تفجر مفاجأة مزلزلة عن والدها وتكشف ‘‘أسرار العائلة‘‘ .. ومنهم ‘‘الخونة’’ الذين باعوهم

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