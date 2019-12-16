شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة عراقية فائقة الجمال .. تضرب عن الطعام طلباً للزواج.. والنهاية صادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجدت فتاة عراقية عمرها 22 عاما تقيم في دار الحماية الاجتماعية الإضراب عن الطعام حلاً مثاليا لتجبر إخوتها على القبول بتزويجها لإنهاء معاناتها المستمرة منذ ما يقرب العامين. وقالت شيماء المضربة عن الطعام ، فإن معاناتها بدأت منذ لجوئها إلى دائرة الشؤون الاجتماعية في منطقة المشاهدة في ضواحي بغداد، هرباً من تعنيف إخوتها الذين كانوا يعتدون عليها ضرباً بالعصا ، وإحداث بعض الحروق على جسدها ، وزاد من المعاناة التنقل بين دوائر الوزارة ، فتم إرسالها بأحد مراكز التــأهيل لفترة زمنية ، ومن ثم انتـــقلت إلى دار التربية للفتيات.

وأضافت شيماء أن والدتها تسكن محافظة بغداد وترغب في العيش معها ، إلا أنها ترفض استقبالها بسبب زوجها الذي يرفض تواصلهما ، وان والدها الحقيقي متوفى ، مشيرة إلى أن طلب الزواج هو الحل الأمثل لإنهاء معاناتها ، إلا أن أخاها قد رفض تزويجها بالرجل الذي تقدم لها عن طريق الدار كونه لا ينتمي إلى العشيرة نفسها لافتة إلى أنها فكرت في الإضراب عن الطعام لإنهاء معاناتها.

قد يهمك ايضاً:

صحيفة ”يني شفق” التركية : حرب عسكرية وشيكة بين تركيا ومصر والجيش التركي يبدأ زحفه باتجاه الحدود المصرية وهذا مايحدث

بعد 6 أشهر على وفاته.. ابنة مرسي تفجر مفاجأة مزلزلة عن والدها وتكشف ‘‘أسرار العائلة‘‘ .. ومنهم ‘‘الخونة’’ الذين باعوهم

مراهقة عراقية فائقة الجمال .. تضرب عن الطعام طلباً للزواج.. والنهاية صادمة!

عاجل : الشرعية تعلن النفير العام في هذه المحافظة بعد تعرض وزير الداخلية لعلمية اغتيال قبل قليل ..ومليشيات الامارات تعلن مسؤوليتها

سيدة سعودية عُمرها 50 عاماً، قالت لـ #تركي_آل_الشيخ: ”لا تُفسِد المجتمع.. إن الله يغار”.. لن تصدق كيف كان مصيرها (فيديو صـادم)

الشيخ ماهر المعيقلي يخرج عن صمته ويرد على الهجمة الشرسة التي تطال النساء السعوديات وتحرض على التبرج ونزع العباءة (فيديو)

ربطت خصرها لمدة 22 عامًا متواصلة بـ”مشد” خاص .. لن تصدق كيف أصبح نحيلًا؟ (صور)

عدوان سعودي على الشرطة الكويتية.. والسلطات تتحرك

دراسة : الزواج صحة على الرجال والنساء.. والعزوبية أزمة في القلب وهذا ما يحدث للجسم بسبب العلاقة الحميمية



مخاطر مرعبة.. 10 عادات تمارسها بشكل مستمر يمكنها تدمير صحتك (صور)

يستاهل.. شاهد كيف كانت نهاية شاعر سكران تغزل بامرأة مطلقة وحرضها على ممارسة الرذيلة وسط مجمع تجاري!

صادم : مذيعة بدون ملابس داخلية تحاور رئيس الوزراء الصربي!



Advertisements

مشروب بسيط إذا تناولته في هذه الحالة فإنه قد يدمر كبدك ويصيبك بأمراض السكري واختلال نظام دقات القلب!



مصير مؤلم لـ عروس اختلفت مع عريسها بشأن مكان قضاء شهر العسل.. وما حدث صدم الجميع!

طريقة بسيطة لإطالة الشعر وتكثيفه .. (تعرف عليها)

امرأة تستضيف أصدقاءها لاغتصاب طفلتها القاصرة في منزلها.. والسبب صادم للجميع!

شاهد ماذا وجد المرور السعودي عند القيام بحملة سرية في جدة ليلًا(فيديو)

عاجل : أنباء عن وفاة الرئيس الإماراتي وإعلان حالة الطوارئ القصوى داخل الحرس الرئاسي بـ الإمارات



عاجل : الشرعية تتحدى السعودية والإمارات وتبرم صفقة ضخمة مع قطر.. والأمير تميم يزف البشرى

سعودي يمارس الرذيلة ”علنا” مع فتاة شابة .. ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم)

شاهد أول ظهور تلفزيوني.. ماذا قالت عائلة الضابط السعودي الشمراني .. وماهي وصيته المكتوبة التي قلبت الموازين ونسفت الرواية الأمريكية؟

”سنفاجئ العالم”.. هذا ما قاله بن سلمان عن المحادثات التي تجريها السعودية للمصالحة مع قطر وإنهاء الأزمة الخليجية

شاهد ”أول صورة” للعملة اليمنية الجديدة فئة «2000» ريال .. وماهي الصورة التي وضعت عليها؟!

صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟

وبحسب صحيفة المدى التي كشفت الحالة ،إن مدير إدارة الحماية للشؤون الاجتماعية قال إنه تمت مقابلة الفتاة لمحاولة تهدئتها ، وتجاوبت مع إصرارها بالرفض للعودة إلى إخوتها ، مفيداً أن أحد إخوتها أكد استعداده على تسلمها بعد بضعة أشهر كونه خارج العراق .