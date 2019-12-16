قالت صحيفة كويتية إن محقق محافظة الفروانية، أمَر بحجز سعودي متهم بالتعدي بالقول وإهانة شرطي يعمل في مرور المطار أثناء تأدية واجبه. وفي التفاصيل التي نقلتها اليوم صحيفة “الرأي” الكويتية؛ فإن المواطن السعودي لم يلتزم بقواعد المرور وطلب منه الشرطي رخصة القيادة لتسجيل مخالفة؛ إلا أنه رفض وتعدى بالقول، وأهان شرطي المرور؛ مما اضطر الشرطي لتسجيل قضية بحقه، وتم ضبطه وحجزه على ذمة القضية عن أمر المحقق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكويتية توقف سعودي في المطار.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.