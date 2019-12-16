أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله”.

وأضاف: “خلاله يشتد البرد على الشمالية من #السعودية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاءٌ من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أولى موجات البرد الجاد تتهيّأ .. الزعاق: اليوم يبدأ “القلب”..”المربعانية” الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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