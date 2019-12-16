سائح سويسري ينبهر بالطبيعة الساحرة في جازان: لوحة فنية فريدة تفوق الخيال

تمتاز منطقة جازان بأجواء معتدلة، وجبال خضراء شاهقة تعانق السحاب، وكذلك آثار وتاريخ؛ مما جعلها نقطة توافد العديد من سياح دول العالم.

وعقب رؤيته مرتفعات «فيفاء»، في أول زيارة له للمملكة العربية السعودية، أبدى السائح السويسري إيفان إعجابه الكبير بالأجواء الرائعة والمعتدلة في فيفاء، ودهشته من الطبيعة الساحرة، التي تمتاز بها المنطقة.

وأضاف السائح السويسري، أن ما تكتنزه هذه الجبال من جمال طبيعي وتنوع نباتي، إضافة للطراز المعماري الفريد، الذي جاور المدرجات الزراعية ولامس الضباب، الذي يلف الجبال من كل مكان؛ حتى صافح السفوح، هي لوحة فنية فريدة تفوق الخيال.

Advertisements

وواصل إيفان تنقلاته بين سفوح الجبل، وسط مزارع جازان؛ لينقل عبر متابعيه في منصات التواصل جمال الطبيعة الخلابة، التي وصفها بالنادرة.

وقبل إيفان كانت سائحة فرنسية ارتدت الزي الجبلي؛ لتعيش تفاصيل المرأة الجنوبية فوق جبال هروب في جازان جنوب غربي السعودية.

وعاشت سيلين رحلتها السياحية الأولى للمنطقة بين الطبيعة الخلابة والموروثات الشعبية الأصلية، متنقلةً بين قلاعها التاريخية ومدرجاتها الزراعية، يرافقها المترجم الطفل ساري الحمزي، الطالب بالصف الأول متوسط، الذي عكس بثقافته تفوّق المواطن السعودي، وإبداعاته المتنوعة.