«حقوق الإنسان» تلتقي مسؤولي وموقوفي سجن الملز للتحقق من أسباب الحريق

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أنها اختتمت جولتها التفقدية للوقوف على أسباب الحريق الذي نشب بسجن الملز، وما قامت به الجهات المسؤولة حيال هذا الحادث.

وأوضح مدير عام المتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عبد الرحمن العتيبي، في بيان تم تنشره عبر حساب الهيئة الرسمي بتويتر، أن الهيئة باشرت زيارة السجن بعد خبر الحريق الذي نتج عنه وفاة 3 موقوفين وإصابة 21 آخرين نتيجة اندلاع حريق.

وتابع قائلًا: «وقف فريق الهيئة على مكان الحريق، والتقى بالمسؤولين في السجن وكذلك عددا من الموقوفين؛ للتحقق من أسباب وقوع الحادثة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ومدى ملاءمة مكان التوقيف، والاحتياطات اللازمة للمعايير الدولية، ومدى التزام بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

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كما تمت زيارة مدينة الملك سعود الطبية للتأكد من حصول الموقوفين المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وبين العتيبي، أن المتابعة والتنسيق لا يزالان مستمرين مع الأجهزة المعنية لمعرفة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وما يتم اتخاذه من إجراءات، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالصحة والعافية.

وكانت المديرية العامة للسجون، أعلنت يوم الخميس الماضي، وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء جناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز بعد تعرضه لحريق.