55 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن استفادة 55 ألف موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول».

وعبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لـ«هدف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، أشار صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن البرنامج يهدف لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وكذلك دعم استقرارها الوظيفي.

ووفق ما ذكر «هدف»، فهناك 54754 ألف موظفة سعودية استفدن حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة «وصول» بحد أقصى 800 ريال شهريًا.

وأجرى «هدف» تعديلات وتحديثات على «وصول»، سعيًا لاستفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

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وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في «وصول» عبر الرابط اضغط هنا

ويهدف البرنامج لإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

