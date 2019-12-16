بالصور.. أمير جازان يبحث المشروعات التنموية مع محافظ ومشايخ العيدابي

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم الإثنين، رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من مشايخ قبائل المحافظة.

واستهل أمير جازان اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام، لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن.

واستمع أمير منطقة جازان، خلال اللقاء، لشرحٍ مفصل عن الجهود والأعمال التي تقوم بها الجمعية من خلال برامجها التوعوية التي تنفذها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة, وما تشهده المحافظة من تطور ونمو ومشروعات عملاقة في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة، إضافة لبحث العديد من الموضوعات التي تهم احتياجات محافظة العيدابي من المشروعات الخدمية والتنموية وما تم انجازه من مشاريع متعثرة.

كما استمع أمير منطقة جازان، من محافظ العيدابي لشرح مفصل عن استعدادات المحافظة لانطلاق مهرجان العسل في نسخته الخامسة والذي سينطلق خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأعرب أمير المنطقة، عن سعادته بما استمع إليه حول الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها بمحافظة العيدابي في شتى المجالات الخدمية والتنموية خلال الفترة الماضية بما يسهم في توفير الراحة وسبل العيش الكريم للمواطن والمقيم، انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.