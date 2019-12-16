«أمن الطرق» يوجِّه قائدي السيارات بالرياض بضرورة الحذر وتهدئة السرعة

طالبت القوات الخاصة لأمن الطرق، مُستخدمي الطرق بمنطقة الرياض بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «أمن الطرق»: يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة، مُتمنية السلامة والأمان للجميع.

وتشهد منطقة الرياض والعاصمة هطول أمطار متفرقة، منذ مساء أمس الأحد، ومازالت متواصلة وسط توقعات بعبور سحابة باردة أجواء المنطقة.

وفي وقت سابق، اليوم، أصدرت «هيئة الأرصاد»، تنبيهًا متقدمًا للمنطقة وتحديثًا لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.