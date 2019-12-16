بنكا الرياض والأهلي يتراجعان عن قرار دمجهما

أعلن بنكا الأهلي والرياض، رسميًا اليوم الاثنين، التراجع عن قرار دمجهما.

ووفقًا لبيان صادر اليوم، فإن المباحثات بين المصرفين توقفت وانتهت بعدم الاستمرار.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بنك الرياض»، طارق السدحان قال في أكتوبر الماضي إن عملية الاندماج مع «البنك الأهلي» ما زالت في مرحلة الدراسة.

وترحب الأوساط الاقتصادية باندماج البنوك من أجل تكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة والمساهمة في تمويل المشاريع الكبرى.