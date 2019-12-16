خادم الحرمين يستقبل رئيس قرغيزستان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.

كما كان في استقبال رئيس جمهورية قرغيزستان، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وأجريت له مراسم استقبال رسمية؛ حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك، صافح رئيس جمهورية قرغيزستان كلًا من: الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.

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عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي؛ حيث صافح الأمراء، وكبار المسؤولين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- مأدبة غداء؛ تكريمًا لفخامة رئيس جمهورية قرغيزستان.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير بندر بن سعود بن خالد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.