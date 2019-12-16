«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع «هواوي» لتوفير خدمات الرعاية الصحية الذكية

استضافت شركة هواوي، الرائدة عالميًا في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، رواد عالميين في تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية خلال الحدث الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة ليوم هواوي في 9 ديسمبر بفندق ريتز كارلتون في الرياض.

وناقش المشاركون مواضيع متنوعة تناولت أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وإمكانية توظيفها في مشروع المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية.

ويعد التحول الرقمي عاملًا أساسيًا في تعزيز القيمة الاقتصادية الرئيسية، كما يسهم بشكل كبير في تنويع الجهود المبذولة - وكذلك الطموحات المجتمعية – لتحقيق رؤية السعودية 2030.

سلطت النقاشات التي دارت خلال يوم هواوي في السعودية 2019 الضوء على عملية الرقمنة بمساعدة التقنيات الحديثة ومساهمتها في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني الذي يسعى إلى تحسين الأداء الحكومي، ورفد عملية التمكين الاقتصادي، وتعزيز المعايير المعيشية من خلال تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية والرقمية ومشاركة أصحاب المصلحة في مواجهة التحديات وإنجاز الحلول المشتركة والمساهمة في تنفيذ مبادرات البرنامج.

وناقش شركاء النظام الإيكولوجي أهمية بناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة لتعزيز التعاون المفتوح بين القطاعين العام والخاص. وشهد الحدث نقاشات تتعلق بضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في العمل على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق المتطلبات المستقبلية بدءاً من بناء النظام الإيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات للتقدم نحو بناء نظام إيكولوجي مناسب للتقنيات الرئيسية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات الضخمة وتقنية الجيل الخامس وغيرها.

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كما ناقش المشاركون كيف ستسهم هذه التقنيات الحديثة في تعزيز نتائج إدارة وتحليل ومعالجة البيانات ضمن جميع مجالات العمل، حيث يمكن للتكامل على هذا المستوى أن يسهم في زيادة الإنتاجية مما سينعكس بالفائدة على القطاعين العام والخاص ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.

وفي ضوء رؤية السعودية 2030 قال دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»: «البنية التحتية الرقمية المتطورة جزء لا يتجزأ من النشاطات الصناعية المتقدمة اليوم. ولا شك أن الإسراع في دعم الاقتصاد بأحدث التقنيات الرقمية حقق نتائج إيجابية على نطاق واسع وهو ما يتضح بشكل خاص في الاقتصاد الرقمي الذي بات يشكل مرآة للاقتصاد الكلي بالنسبة للعديد من الدول كما أنه يشكل دافعًا جديدًا للتنمية الاقتصادية؛ حيث أصبح معدل نمو الاقتصاد الرقمي في كل بلد أعلى من معدل النمو الاقتصادي الكلي (التقليدي). ولذلك فإن انتشار التقنيات الرقمية في كل مكان والاتصالات عالية السرعة ومشاركة المعلومات سوف تحقق نموًا كبيرًا بالإضافة إلى إيجاد القيمة الاقتصادية، كما أن البنية التحتية الرقمية تمهد الطريق نحو الاقتصاد الرقمي وبناء عالم ذكي متصل بالكامل».

خلال الحفل، وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة هواوي. وقع المذكرة كل من الدكتور أحمد محمد بالخير، وكيل الوزارة للصحة الإلكترونية والتحول الرقمي، ودينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة».

وتنص المذكرة على رغبة الوزارة في تبني نماذج جديدة للرعاية الصحية وتسريع تحول الأعمال باستخدام البنية التحتية الرقمية. وبدورها، تهدف شركة هواوي إلى توفير أحدث الحلول والخدمات في مجال الرعاية الصحية الذكية للوزارة.