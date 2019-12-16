الجمارك: البت في 1248 قضية و82 قرارًا بسجن مخالفين خلال شهر

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الإثنين، صدور 82 قرارًا بسجن مخالفين لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الماضي (ربيع الأول 1441 هـ).

ونشرت الجمارك عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافك، بينت من خلاله، أن اللجان الجمركية بتت في 1248 قضية خلال 979 جلسة، وتم إصدار 82 قرارا بحبس المدعى عليه.

وأضافت الجمارك، أن المخالفات التي تستوجب حبس وتغريم مرتكبيها تتضمن: التصرف في بضاعة بعد التعهد بعدم التصرف، وفروقات الرسوم الجمركية المكتشفة بعد التدقيق اللاحق، والتهرب الضريبي، والدخان، والألعاب النارية.

وكانت الجمارك أكدت في وقت سابق، مواكبة النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وانتشارها المطرد، وتعدّد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم.

وأوضحت أنها تقوم بتقديم خدمات جمركية متميزة؛ سعيًا لتحقيق رضا عملائها في هذا المجال، وذلك بما يتلاءم مع تنامي حجم التجارة الإلكترونية؛ مشيرة إلى أنها هيَّأت جميع السُبل لتذليل المعوقات التي قد تواجه عملاءها؛ وذلك للإسهام في وصول السلع بأسرع وقت ممكن وفقًا لمبادراتها نحو تيسير التجارة.