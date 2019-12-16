مدير «تعليم الطائف» يعتمد مبادرة بائعة الكلمات

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي مبادرة (بائعة الكلمات) للمعلمة نوف العتيبي من الابتدائية (٥٨).

و«بائعة الكلمات»، عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني على أجهزة الآندرويد وأجهزة آبل ، يدعم العملية التعليمية من خلال تعليم طالبات صعوبات التعلم على عدد من المهارات .

وتهدف المبادرة التي قدمت من خلال إدارة التربية الخاصة للبنات إلى مركز المبادرات النوعية إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال تدريب طالبات الصفوف الأولية وصعوبات التعلّم على عدد من المهارات، ورفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال التأسيس الجيّد للمهارات الأساسية، وتوظيف التقنية في التعليم داخل المدارس لدعم عملية التعليم والتعلّم؛ حيث سيعمل على تنفيذها ثلاثة إدارات (تقنية المعلومات، مركز الطفولة المبكرة، إدارة رياض الأطفال)، فيما يتميز البرنامج في العمل على التميز السمعي البصري لأصوات الكلمات، ومعالجة تركيب الكلمات وتحليلها، وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتصنيف للقواعد قراءة وكتابة .

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ويتضمن التطبيق مجموعة من الألعاب التعليمية، لعبة اجمع، لعبة الكرسي والأصوات الطويلة والقصيرة، لعبة التفريق بين التاءات بطريقة ربطها بقاعدة ميسّرة، ولعبة شاهد ولوّني اللام القمرية والشمسية (تلوين صور وكلمات)؛ حيث تسهم في زيادة الدافعية وحب التعلم عند الطالبات عن طريق اللعب وحل المشكلات في الألعاب التعليمية في التطبيق.

وخلال الفترة الماضية حظي البرنامج بنسبة انتشار عالية؛، حيث بلغ عدد التحميل على أجهزة الآندرويد ١٠ آلاف، و١٢ ألفا على أجهزة الآبل.

من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة طلال اللهيبي بهذه المبادرة ، وحث الجهات ذات العلاقة على تنفيذ المبادرة ، لكونها تساهم في عملية التعلم وتحسّن المخرجات التعليمية في الصورة المتوافقة مع تعليمات الوزارة عبر تنفيذ برامج التحوّل الرقمي ، مؤكدا أن الأجيال الحديثة يهتمون بمثل هذه التطبيقات؛ لكون وسيلة التعلّم فيها أبلغ وأسرع في جانب التعلّم الذاتي. مقدمًا شكره للمعلمة على حرصها واهتمامها بفئة التربية الخاصة ، ومثمنا لإدارة التربية الخاصة بنات تجاه الطالبات ذوي الاعاقة متمنيا للجميع المزيد من التوفيق والإبداع.