بالصور.. أمانة الطائف تبحث وضع حلول مستدامة لمخاطر السيول

نظَّمت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع الإدارة العامة للدراسات والإشراف، ورشة عمل بعنوان «مشروع إعداد مخطط شامل استراتيجي لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول» للأمانة والبلديات التابعة لها.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الورشة جاءت بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وبحضور ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومساعد وكيل المشاريع للدراسات والتنفيذ والإشراف المهندس فهد الحمياني والمختصين من الأمانة والبلديات المرتبطة، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق إيريديوم.

وأضافت الأمانة، أن الورشة هدفت إلى استعراض المخطط الاستراتيجي لدرء أخطار السيول، والمشاكل الخاصة بالأودية، والحلول المقترحة لرفع مستوى مخرجات الدراسات الهيدرولوجية بأسلوب أكثر تطورًا.

وكذلك وضع حلول مستدامة تحقق الأهداف، ومن أهمها وضع تصور شامل لمشاريع درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار والمشاريع، التي تم تنفيذها والتي تحت التنفيذ، وبما يتناسب مع الوضع الراهن والمستقبلي للنطاق العمراني للمدينة، وتوحيد المنهجية، ورفع مستوى المعايير، لضمان جودة المخرجات حسب المعايير العالمية في مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

بالإضافة الى تعزيز العمل على قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية؛ بما يخدم الدراسات الهيدرولوجية للأودية ومجاري السيول، وبحجم من أخطار السيول في مواسم الأمطار التي تشهدها المحافظة، ويعزِّز من دور مشاريع التصريف الحالية والمستقبلية.