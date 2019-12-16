«البلديات» توقف ترخيص محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات عرض الأسعار

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تكثيف حملتها الرقابية للتأكُّد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين، وإيقاف تراخيص المحطة المخالفة بعد 3 إنذارات.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة، والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضًا أو ارتفاعًا.

ووجّهت الوزارة، في وقت سابق، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود، وفي حال مخالفة ذلك، يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات؛ ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.

كما عممت وزارة الشؤون البلدية، في وقت سابق، عددًا من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمّنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة في مداخل محطات الوقود، تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وتكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكلّ نوع من أنواع الوقود المقدّمة في المحطة، وضرورة أن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال عدم وجود شاشات الأسعار بمحطات الوقود، يُرجى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر الرقم (940).