السعودية اليوم / قائد القوات الخاصة للحج والعمرة يكرم أحد منسوبي أمن المسجد الحرام



مكة المكرمة 19 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واس

بتوجيه من معالي مدير الأمن العام كرم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي ، العريف أحمد جميل يتيمي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نظير جهوده الأمنية وتميزه في عمله .

ونقل اللواء الأحمدي شكر معالي مدير الأمن العام للمكرّم على تميزه في عمله ، داعياً المولى أن يوفقه وزملائه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ،.

من جهته قدم العريف أحمد يتيمي شكره لمعالي مدير الأمن العام على دعمه الدائم , معبراً عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.

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16:53ت م

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