السعودية اليوم / رئيس جمهورية قرغيزستان يستقبل رئيس مجلس الشورى



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان سورنباي جينيبيكوف في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأشاد فخامته في مستهل الاستقبال بالإنجازات التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه الرئيس القرغيزستاني بزيارة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس إلى بلاده خلال العام الحالي، مشيداً بالدور الذي يقوم مجلس الشورى في تعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

من جانبه رحب معالي رئيس مجلس الشورى بزيارة فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان للمملكة.

وأشار معاليه إلى أن الزيارة التي قام بها وفد مجلس الشورى لجمهورية قرغيزستان خلال هذا العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حرصاً منهما – حفظهما الله – على دعم وتعزيز علاقات التعاون مع قرغيزستان، ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مجلس الشورى يعمل على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان القرغيزي بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية قرغيزستان، لا سيما على الصعيد البرلماني.

حضر الاستقبال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الوزير المرافق المهندس عبد الرحمن الفضلي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزيا عبدالرحمن بن سعيد الجمعة ، وعن الجانب القرغيزي الوفد المرافق لفخامته وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايا.

// انتهى //

16:50ت م

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الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان سورنباي جينيبيكوف في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وأشاد فخامته في مستهل الاستقبال بالإنجازات التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في مختلف المجالات ، خاصة في المجال الاقتصادي مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى تقوية وتنمية العلاقات الثنائية مع المملكة في شتى المجالات.ونوه الرئيس القرغيزستاني بزيارة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس إلى بلاده خلال العام الحالي، مشيداً بالدور الذي يقوم مجلس الشورى في تعزيز هذه العلاقات وتقويتها.من جانبه رحب معالي رئيس مجلس الشورى بزيارة فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان للمملكة.وأشار معاليه إلى أن الزيارة التي قام بها وفد مجلس الشورى لجمهورية قرغيزستان خلال هذا العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حرصاً منهما – حفظهما الله – على دعم وتعزيز علاقات التعاون مع قرغيزستان، ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مجلس الشورى يعمل على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان القرغيزي بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين.كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية قرغيزستان، لا سيما على الصعيد البرلماني.حضر الاستقبال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الوزير المرافق المهندس عبد الرحمن الفضلي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزيا عبدالرحمن بن سعيد الجمعة ، وعن الجانب القرغيزي الوفد المرافق لفخامته وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايا.// انتهى //16:50ت م0187

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