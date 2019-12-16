السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل رئيس تحرير صحيفة الوطن



بريدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان بن محمود الصيني، يرافقه مدير مكتب الصحيفة بالمنطقة فهد الجهني.

ورحب سموه, بالدكتور الصيني, مثنياً على الجهود المبذولة من قبل صحيفة الوطن في خدمة المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام في المجال الإعلامي، من خلال إبراز أهم الأرقام والإحصائيات والجهود التي تبذلها القيادة خدمة لأبناء الوطن في القطاعات كافة, مبيناً أن الإعلام يسهم وبشكل كبير في التوعية المجتمعية من خلال طرح رسالته السامية وإبراز المعلومات الموثوقة التي تتميز بها الصحافة

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما تقوم به صحيفة الوطن من جهود مقدرة في إبراز ما تعيشه مناطق المملكة من تطور وتنمية في ظل توجيهات القيادة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مناطق المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الإعلام هو عين المسؤول, وعليه دور كبير في إبراز نهضة ورقي وتطور الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته قدَّم رئيس تحرير صحيفة الوطن, شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، عاداً استقبال سموه وتشجيعه الدائم لمنسوبي الصحيفة في المنطقة حافزاً وداعماً للجميع لتقديم المزيد بما يخدم المنطقة وأهلها.

// انتهى //

16:47ت م

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بريدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان بن محمود الصيني، يرافقه مدير مكتب الصحيفة بالمنطقة فهد الجهني.ورحب سموه, بالدكتور الصيني, مثنياً على الجهود المبذولة من قبل صحيفة الوطن في خدمة المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام في المجال الإعلامي، من خلال إبراز أهم الأرقام والإحصائيات والجهود التي تبذلها القيادة خدمة لأبناء الوطن في القطاعات كافة, مبيناً أن الإعلام يسهم وبشكل كبير في التوعية المجتمعية من خلال طرح رسالته السامية وإبراز المعلومات الموثوقة التي تتميز بها الصحافة السعودية وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما تقوم به صحيفة الوطن من جهود مقدرة في إبراز ما تعيشه مناطق المملكة من تطور وتنمية في ظل توجيهات القيادة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مناطق المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الإعلام هو عين المسؤول, وعليه دور كبير في إبراز نهضة ورقي وتطور الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.من جهته قدَّم رئيس تحرير صحيفة الوطن, شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، عاداً استقبال سموه وتشجيعه الدائم لمنسوبي الصحيفة في المنطقة حافزاً وداعماً للجميع لتقديم المزيد بما يخدم المنطقة وأهلها.// انتهى //16:47ت م0185

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.