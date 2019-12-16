السعودية اليوم / أمطار على محافظة بارق



محايل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطه على محافظة بارق شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض ،

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها ارجاء البلاد .

// انتهى //

16:41ت م

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