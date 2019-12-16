السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة



سكاكا 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

واستعرض سموه مع أمين المنطقة عددًا من المشروعات التي تهم المنطقة والخدمات البلدية المقدمة للمواطن.

// انتهى //

16:38ت م

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