السعودية اليوم / أمطار خفيفة على محايل



محايل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم, أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:36ت م

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