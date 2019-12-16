السعودية اليوم / القاهرة تستضيف الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة



القاهرة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة "العلاقات العامة في عالم رقمي متحول ومتغير: دور جديد ومتطلبات جديدة" في القاهرة خلال الفترة من 17-19 ديسمبر الجاري.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن جلسات الملتقى تناقش مستقبل العلاقات العامة التقليدية في ظل العالم الرقمي، دور العلاقات العامة في عصر الإعلام الرقمي وتعزيز العلاقة التفاعلية بين الجمهور والمؤسسات، أهمية عملية التواصل المتكاملة في عالم رقمي متحول، دور وسائل التواصل الحديثة الرقمية في تحسين عمل المؤسسات الحكومية، دور العلاقات العامة الرقمية في إسعاد الجمهور وتجربة المواطن العربي في التفاعل، وأفضل الممارسات الإقليمية الناجحة والحملات الإعلامية في مجال العلاقات العامة الرقمية.

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16:33ت م

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