السعودية اليوم / بلدي حقل يعقد جلسته الـ50



تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل اليوم، اجتماعه الـ50، الذي خصص لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة من دورته الحالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر المجلس بحقل.

واختار أعضاء المجلس بالتصويت المهندس محمد بن عطا الله الريس رئيساً للمجلس البلدي، و نايف فريج العمراني نائباً للرئيس.

// انتهى //

16:30ت م

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