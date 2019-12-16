السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يجتمع بأمين الحدود الشمالية ومدير النقل بالمنطقة



‏‎عرعر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

‏‎اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، بأمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري ، ومدير عام النقل بالمنطقة ماجد الشمري.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مشابهة في إطار حرص ومتابعة سموه لحث وتمكين الإدارات الحكومية بالمنطقة كافة لتحقيق التميز المؤسسي وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنفيذ مهامها على أكمل وجذب واستقطاب وتنفيذ المشروعات والمبادرات وتحقيق الإنجازات وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على عروض مرئية للجهتين ، شملت منطلقاتهم وأهدافهم ومشاريعهم التنفيذية والإنجازات المتحققة، وأهم العوائق والفجوات وكيفية معالجتها مستقبلًا ومتطلبات ذلك.

وحث سموه على بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتنسيقية مع الجهات ذات الصلة كافة ، واستقطاب المبادرات والمشاريع إضافة لإطلاق مبادرات محلية بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة والميزات النسبية في إطار التوجهات والسياسات المعتمدة، مشددًا سموه على معالجة الفجوات واستخدام مؤشرات قياس أداء مرجعية.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع أهمية بناء الخطط الاستراتيجية وفق مستهدفات الرؤية وأهداف الوزارات ومبادراتها، إضافة لاحتياجات المنطقة وميزاتها النسبية ، و بذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات للوصول للمستهدفات المأمولة.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات التنموية كافة ، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام ، موجها أمانة المنطقة وإدارة النقل

بافتتاح جسر حي المباركية خلال أسبوعين من تاريخه.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي.

// انتهى //

16:23ت م

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