السعودية اليوم / وزارة النقل تنظم ورشة عمل "السلامة على الطرق" بمنطقة مكة المكرمة



جدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, نظمت وزارة النقل اليوم, ورشة عمل "السلامة على الطرق" بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق بجدة, وذلك في فندق افينيو جدة.

وألقى وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق بن زياد الشامي كلمة أكد فيها أن سلامة المواطن والمقيم في المملكة من أهم أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وهذا مما جعل وزارة النقل تعمل بحرص لتحقيق هذا الهدف النبيل وأيضاً تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد أن من أهداف الوزارة سلامة الطرق والارتقاء بهذه الطرق لضمان سلامة مستخدميها, مشيراً إلى أن هذه الورشة هي إحدى المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق لمزيد من التنسيق والتعاون تحقيقا للأهداف السامية.

وجرى خلال ورشة العمل, التعريف بمنصة التدريب وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، وإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة, والحلول والمبادرات, إضافة إلى مناقشة مقترحات حول التعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق , والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.

وفي ختام أعمال الورشة جرت جلسة حوارية حول التنسيق بين الجهات المعنية عند التعدي على حرم الطريق وربط الطرق الفرعية, وكذلك القيادة الأمنة في منطقة مكة المكرمة.

شارك في ورشة العمل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي.

// انتهى //

16:10ت م

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