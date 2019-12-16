السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يبارك توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج مشروعات وهيئة تطوير المنطقة



الدمام 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبة بديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" مثلها مدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية مثلها الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد المطلق.

ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي تحظى به هيئات تطوير المناطق، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد "يحفظهما الله" على وضع الأطر العامة لتنمية المدن والمناطق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ، وتيسير حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن، وتحسين مستوى الجودة الحياة.

وأشار سموه إلى أن نقل المعرفة، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع، وتحقيق أفضل مفاهيم التخطيط الإستراتيجي للمدن، بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، ويسهم في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030، موضحاً أن تمكين الجهات الحكومية من المعرفة، ونمذجة التجارب، وموائمتها مع احتياج وإستراتيجية كل جهة، يوسع آفاق العمل، ويساعد على تخطي الكثير من العقبات والعوائق، متمنياً سموه لفريق عمل هذه الشراكة التوفيق.

من جهته أعرب المهندس البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ببرنامج مشروعات، واعتزاز برنامج مشروعات بالعمل مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، التي تتولى عدة مشروعات حيوية وهامة، يتطلع البرنامج للإسهام الفاعل في أن تكون هذه المشروعات عند تطلع القيادة الرشيدة "يحفظها الله" وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مشيراً إلى أن البرنامج بالتعاون مع الهيئة، سيكون مساهماً في وضع خطط حضرية بعيدة المدى، تشكل أساساً راسخاً للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

فيما عبر المهندس المطلق، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بمباركة هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها ستسهم في تبني الهيئة لأفضل الممارسات في مجال اختصاص برنامج "مشروعات"، وستساعد في تحقيق كفاءة الإنفاق، ورفع مستوى جودة المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الهيئة، وستمكن الهيئة من قياس أداء تنفيذ المشروعات، وتوافقه مع الجدول الزمني، وتعزيز أداء المنظومة بشكلٍ عام، مشيراً إلى أن التعاون مع برنامج "مشروعات" بوضع الإجراءات الداخلية في الهيئة، وفق احتياج المنطقة، وإستراتيجية الهيئة، سيكون ممكناً ومسرعاً لأعمال البناء المؤسسي للهيئة، بما يضمن الحفاظ على نطاق عمل الهيئة دون التداخل مع الجهات ذات العلاقة، والتي ستكون داعمة ومساندة لأعمال الهيئة.

يشار إلى أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، أنشئ بموجب قرار وزاري في العام 1436هـ، ويسعى لأن يكون الذراع الممكن لمشاريع البنى التحتية، والمرافق العامة، حيث يعمل على رفع الفاعلية والكفاءة لإدارة وتشغيل هذه المنشآت وَفْق أفضل المستويات العالمية، عبر قيادة التحول في مكاتب إدارة المشروعات وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة هذه المشروعات، بما يحقق الغاية منها، ويضمن استدامتها.

// انتهى//

15:54ت م

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