السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب الأردني يلتقي مدير معهد التخطيط العربي الكويتي



عمّان 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة اليوم، مدير عام معهد التخطيط العربي في دولة الكويت، التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور بدر عثمان مال الله، الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء ، بحث البرامج والجهود التي يبذلها المعهد تجاه تنمية المنظومة الإدارية والدعم المؤسسي لبرلمانات الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، إضافة إلى استعراض الأهداف التي يسعى المعهد إلى تحقيقها ودوره في تنمية الجوانب الإدارية والاستشارية عبر إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر العربية.

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15:52ت م

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