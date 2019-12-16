شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس قرغيزستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية والان نبدء بالتفاصيل

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

كما حضرها من الجانب القيرغيزي، وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش، ومدير الشئون الخارجية بمكتب الرئيس صديقوف دانيار باتيرويتش، والنائب الأول بمكتب الرئيس كينينبايف الماز موقانويتش، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايف، وعدد من أعضاء البرلمان.