شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحد منسوبي الحرس الملكي لإنقاذه أشخاص جرفتِهم السيول والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد رئيس الحرس الملكي بالدور البطولي الذي قدمه الرقيب الزهراني في إنقاذ العالقين وإنقاذ أرواحهم.
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