شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحد منسوبي الحرس الملكي لإنقاذه أشخاص جرفتِهم السيول والان نبدء بالتفاصيل

كرم رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، الرقيب عباس بن مشعل الزهراني أحد منسوبي الحرس الملكي نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ 3 أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي بينما قام بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل. وأشاد رئيس الحرس الملكي بالدور البطولي الذي قدمه الرقيب الزهراني في إنقاذ العالقين وإنقاذ أرواحهم.

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