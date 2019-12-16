شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مواطن للنيابة بسبب ادعاء كاذب على شرطة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

أحالت شرطة تبوك، مواطن للنيابة العامة بسبب ادعاءه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج شخص، من خلاله، أكاذيب ومبالغات حول ادعاءه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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