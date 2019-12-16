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بنك الرياض يعلن عدم الاندماج مع الأهلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك الرياض عن آخر التطورات بشأن إعلانه السابق في تاريخ 17-04-1440هـ (الموافق 24-12-2018م) بشأن المناقشات المبدئية مع البنك الأهلي لدراسة اندماج البنكين.
وأوضح في بيان نشرته هيئة السوق المالية أن مجلسا إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي اتفقا على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.
وأكد مجلس إدارة بنك الرياض أن رؤيتيه الاستراتيجية ستمكنه بمشيئة الله وتوفيقه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية.
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