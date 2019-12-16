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2019-12-16 نتائج القبول النهائي لوظائف الدفاع المدني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) رجال. مستلزمات التحضير: Advertisements عدد ( 7 ) جوارب أبيض + عدد ( 7 ) جوارب أسود. فرشة ومعجون أسنان. منشفة للاستحمام اللون كحلي أو أزرق غامق ( مقاس كبير + صغير ). ملمع حذاء لون أسود. بجامة نوم اللون سماوي عدد ( 2 )، حذاء خاص لدورة المياه. شامبو + صابون. بجامات داخلية شتوي كم طويل. ملابس داخلية بحيث تكفي لمدة 45 يومًا. شورت سباحة لون كحلي أو أسود مع شنطة رياضية قماش لملابس السباحة. جزمه رياضيه اللون أبيض خاصة بالجري. حلاقة الشعر رقم ( صفر ). قبعة شتوية اللون أبيض سادة عدد ( 3 ). عدد (4) بنطلون رياضة لون أزرق مع وجود سحاب للجيب + عدد ( 6 ) فانيلة رياضة لون أبيض كُم طويل مثبت على جانبها الأيمن لوحة بالاسم رباعي كما هو مكتوب في الهوية الوطنية ومكتوبة باللون الأسود ( تطريز ) عدد ( 2 ) دفتر جامعة مقسم + عدد ( 2 ) قلم أزرق + ملف علاقي أخضر. ملاية سرير أبيض مقاس نفر ( شرشف ) مع بيت مخدة عدد ( 2 ). عدد 6 صور شمسية ملونه 2*3 بالزي الرياضي ( مكشوف الرأس ). فتح حساب بنكي في أحد البنوك أو تنشيط الحساب القديم وإحضار رقم الآيبان على أن يكون رقم الآيبان مطبوعًا من البنك أو صورة مكبرة من كرت الحساب. إحضار أصل بطاقة الأحوال مع عدد ( 3 ) صور منها مكبرة. مصروفات شخصية أثناء الدورة بحيث لا تتجاوز ( 1000 ) ريال. كافة الأغراض توضع في شنطة، ولا يوجد صناديق أمانات. الممــنوعــــات الكريمات، المأكولات، الدخان، الجوال. الملابس المدنية، المتعلقات الشخصية الثمينة، الأدوات الحادة. الأدوية بأنواعها وفي حالة الضرورة تبلغ لجنة التفتيش بها. نوهت الإدارة إلى أن الحضور بالزي الرياضي يوم الأحد 3 / 5 /1441 هـ الساعة السابعة صباحًا حسب تقويم أم القرى في ( مركز تدريب الدفاع المدني الموضح في نتيجة القبول )، ولن يتم استقبال أي طالب بعد هذا الوقت وأنه من الأفضل عدم إحضار السيارة خلال فترة الـ 45 يومًا الأولى. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي اضغط هنا شارك الخبر







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