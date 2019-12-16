- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ساما : ارتفاع أصول صناديق الاستثمار 9 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ساما : ارتفاع أصول صناديق الاستثمار 9 %
بنهاية الربع الثالث من 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مؤسسة النقد، اليوم، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 137.24 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وبنسبة 9%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، والتي بلغت 126.11 مليار ريال.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث 2019 جاء عقب ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 13%، كما ارتفعت أصول الصناديق المحلية، بحوالي 8%.
وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولًا محلية وأصولًا أجنبية، يتضمن كل منها أسهمًا وسندات، أدوات نقدية، أصولًا أخرى، واستثمارات عقارية.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 252 صندوقًا، مقارنة بنحو 249 صندوقًا بنهاية العام الماضي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ساما : ارتفاع أصول صناديق الاستثمار 9 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.