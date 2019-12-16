ساما : ارتفاع أصول صناديق الاستثمار 9 %

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد، اليوم، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 137.24 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وبنسبة 9%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، والتي بلغت 126.11 مليار ريال.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث 2019 جاء عقب ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 13%، كما ارتفعت أصول الصناديق المحلية، بحوالي 8%.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولًا محلية وأصولًا أجنبية، يتضمن كل منها أسهمًا وسندات، أدوات نقدية، أصولًا أخرى، واستثمارات عقارية.

وارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 252 صندوقًا، مقارنة بنحو 249 صندوقًا بنهاية العام الماضي.